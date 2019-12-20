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Брестский горисполком стал лауреатом в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

21.12.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Минске подведены итоги республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь». В номинации «Проект года» диплом лауреата был вручен Брестскому горисполкому. Задачей конкурса было показать и рассказать о любви к своей стране с творческим подходом.

Брестский горисполком стал лауреатом в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

В номинации «Проект года» было представлено 32 заявки. Лауреатом стал Брестский городской исполнительный комитет. Дипломантами стали – Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Быховского района», ИП Слизкий Артем Михайлович.

Брестский горисполком стал лауреатом в туристическом конкурсе «Познай Беларусь»

Победителей республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" наградили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Я познаю Беларусь", где участникам нужно было представить наибольшее количество своих фотографий на фоне туристических объектов, победила Дарья Барановская (Кобрин, Брестская область). Всего было прислано 100 заявок, а от победительницы организаторы получили 295 снимков.

"Фотографией года" назвали снимок Елены Ромашко (агрогородок Морочь Клецкого района, Минская область). В этой номинации, где требовалось представить туристический потенциал Беларуси через фото, было 234 участника. Грамотами решили наградить в том числе участников из Италии, ЮАР и Венгрии.

В номинации "Рассказы о малой родине" - 249 заявок. Победа у Галины Наумчик (Ляховичский район, Брестская область).

"Музей истории Витебского народного художественного училища" - филиал Витебского центра современного искусства - победил в номинации "Музеи и объекты развлечения года".

Средством размещения года среди объектов высокой ценовой категории стал "Президент-Отель", среди объектов средней и низкой ценовой категории - гостиница "Беларусь". В подноминации "Санатории" выиграла "Юность" (Минский район).

Лучшие среди агроусадеб - "Стулы" (подноминация "Этнокультура"), "Заповедный остров" ("Этноусадьба"), "Валожынскія гасцінцы" ("Агротуристический кластер").

Лауреатом в номинации "Экскурсовод года" стала Тамара Федорцова (Минск).

Кроме того, награждены лучшие туркомпания и проект года, а также СМИ за материалы на туристическую тематику.

Конкурс "Познай Беларусь" проводят Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму.

 
Теги: Минск
 
 
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  В Минске подведены итоги республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь». В номинации «Проект года» диплом лауреата был вручен Брестскому...
 
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