ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменился состав Совбеза Беларуси: плюс два, минус три

21.12.2019 12:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко своим указом изменил состав Совета Безопасности Беларуси. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Своих мест лишились трое: бывший начальник Генштаба Олег Белоконев, бывший председатель Совета Республики Михаил Мясникович и бывший глава МВД Игорь Шуневич, пишет reform.by

Вместо них в Совбез введены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Бывшая глава Администрации президента Наталья Качанова осталась в Совете, так как получила новую высокую должность — теперь она председатель Совета Республики Национального собрания.


Таким образом Совбез покинули трое, а назначены лишь двое, потому что должность начальника Генштаба Беларуси после назначения Белоконева депутатом Палаты представителей остается вакантной.

Указ подписан 19 декабря и вступил в силу в тот же день.
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко своим указом изменил состав Совета Безопасности Беларуси. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жанчына засумавала і пачала кідаць бутэлькі ў машыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика