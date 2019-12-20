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Михаил Мясникович возглавит Евразийскую экономическую комиссию
21.12.2019 12:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
euraspravda.ru
Бывший глава Совета Республики Беларуси был представлен участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
"У нас отработаны все вопросы, а это вопросы председателя нашей коллегии - Михаила Мясниковича, вы все его прекрасно знаете, человек очень опытный", - сказал Лукашенко.
Лукашенко пояснил, как распределяются посты в новом составе Коллегии ЕЭК. "О персональном составе коллегии мы только что договорились. Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остается техническое регулирование, агро-промышленную комиссию мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил Лукашенко.
К своей работе Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.
Как пишет
Также Лукашенко пригласил коллег по Евразийскому экономическому союзу в Минск в мае будущего года на очередной саммит.
"Председательство переходит к Беларуси, я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Бывший глава Совета Республики Беларуси был представлен участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
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