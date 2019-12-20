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Михаил Мясникович возглавит Евразийскую экономическую комиссию

21.12.2019 12:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Михаил Мясникович возглавит Евразийскую экономическую комиссию

euraspravda.ru

Бывший глава Совета Республики Беларуси был представлен участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

"У нас отработаны все вопросы, а это вопросы председателя нашей коллегии - Михаила Мясниковича, вы все его прекрасно знаете, человек очень опытный", - сказал Лукашенко.

Лукашенко пояснил, как распределяются посты в новом составе Коллегии ЕЭК. "О персональном составе коллегии мы только что договорились. Блок торговли оставляет за собой Российская Федерация, у нас остается техническое регулирование, агро-промышленную комиссию мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил Лукашенко.

К своей работе Мясникович приступит с 1 февраля 2020 года.

Как пишет ТАСС, Лукашенко предложил кандидатуру председателя Совета Республики (верхняя палата парламента) Беларуси Мясниковича 29 ноября.

Также Лукашенко пригласил коллег по Евразийскому экономическому союзу в Минск в мае будущего года на очередной саммит.

"Председательство переходит к Беларуси, я хочу вас пригласить в мае в Минск для проведения очередного заседания нашей комиссии", - сказал он  на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший глава Совета Республики Беларуси был представлен участникам заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.
 
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