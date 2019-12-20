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Минчане протестуют и требуют провести референдум. Речь о возможном платном въезде в центр города

21.12.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Людей насторожил ответ, полученный от предприятия «Столичный транспорт и связь».

Минчане протестуют и требуют провести референдум. Речь о возможном платном въезде в центр города
Фото: petitions.by
Недавно мы писали о том, что Мингорисполком прорабатывает вопрос о том, чтобы въезд для грузовиков, массой более 3,5 тонн в центр города стал платным:
 
—  В настоящее время проблема загрузки  центральной части улично-дорожной сети города Минска транспортными средствами актуальна.
 
Для решения данной проблемы на первом этапе  соответствующими подразделениями Минского горисполкома прорабатывается вопрос разгрузки Минской кольцевой автодороги и улично-дорожной сети города от грузового автомобильного транспорта путем сбора платы за проезд транспортных средств с допустимой  общей массой более 3,5 тонн.

 

В случае успешной реализации данного этапа и мониторинга изменения плотности  транспортного потока по улично-дорожной сети города будет принято решение о целесообразности переноса принципа работы данной системы на другие виды транспорта, — писал в своем ответе директор УП «Столичный транспорт» Валерий Шкуратов.
 
Именно фраза про «другие виды транспорта» и насторожила минчан. В петиции, опубликованной на сайте «Удобный город», они пишут:  
 
— Протестуем против возможного принятия решения о введении платного въезда для легкового автотранспорта в центр Минска без вынесения данного вопроса на Минский городской референдум.
 
Протест против платного въезда в центр Минска в связи с ответом КУП «Столичный транспорт и связь». Инициаторы обращения напоминают, что три года назад — в сентябре 2016-го этот вопрос уже обсуждался, и тогда столичные власти отказались от идеи взимания платы за въезд в центр белорусской столицы.
 
— При подобных обстоятельствах, полагаем, девальвируется уважение к закону, к властям - сегодня одно, завтра другое, метания из стороны в сторону.
 
Как нам известно, ряд городов в мире был вынужден отказаться от метода платного въезда из-за негативной реакции жителей. Главная причина отказа от платного въезда в том, что эта мера с высокой степенью вероятности приведёт к социальному взрыву, — пишут минчане.
 
Обращение планируется отправить Мингорисполком и Управление ГАИ Минска.
 
Теги: Минск
 
 
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Людей насторожил ответ, полученный от предприятия «Столичный транспорт и связь».
 
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