«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

Источник материала: Слуцк Город





В рамках масштабной республиканской акции «Наши дети» в Молодечно впервые прошел новогодний бал для молодежи Минской области. Слуцкую команду назвали самой улыбчивой и открытой. Об этом SlutskGorod рассказала руководитель студии танца «Импульс» Галина Цейко.

Мероприятие прошло 20 декабря в ледовом комплексе г. Молодечно, в котором участие приняли 300 ребят из всех районов Минщины: победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты волонтерского движения. Все они учащиеся 9-11 классов.

Наш город представили ребята из студии танца "Импульс" под руководством Галины Цейко, а так же кадеты, в паре с которыми танцевали воспитанницы образцового ансамбля «Папараць-кветка».

В праздничной новогодней программе было представлено более 15 номеров: романтический вальс, зажигательная полька, торжественный полонез, изящный падеграс. Для участников провели мастер-классы бальных танцев, звучала живая музыка в исполнении симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

Кроме того, в мероприятии приняли участие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Актеры Минского областного драматического театра и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа выступили со своими творческими номерами.

В завершение новогоднего бала все участники получили подарки от председателя Минского облисполкома - по 2,5 кг конфет «Коммунарка».





«Наши дети были в большом восторге от мероприятия, ведь к нему мы готовились целый месяц. Хочу отметить, что организация праздника была на высоком уровне. Нам помогли и макияж поправить, и причёски, которые по дороге на бал немного растрепались. Каждая девочка хочет быть принцессой и в этот день желание осуществилось. Одним словом – выступали ребята очень красивыми, и Слуцк представили достойно», - отметила Галина Цейко.

Она добавила, что уровень праздника удивлял и поражал организацией, а каждое выступление приглашённых гостей было к месту. До этого слуцкие ребята не видели ничего подобного вживую.

«Мы все в восторге, потрясающая атмосфера. Для нас время пролетело незаметно, и первое, что сказали ребята, когда закончился праздник: «Хотим ещё!». И обязательно поедем в следующем году, и выступим так же достойно. Кстати, хочу отметить, что команду из Слуцка назвали самой улыбчивой и открытой», - сказала Галина Викторовна.









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