ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

21.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

В рамках масштабной республиканской акции «Наши дети» в Молодечно впервые прошел новогодний бал для молодежи Минской области. Слуцкую команду назвали самой улыбчивой и открытой. Об этом SlutskGorod рассказала руководитель студии танца «Импульс» Галина Цейко.

Мероприятие прошло 20 декабря в ледовом комплексе г. Молодечно, в котором участие приняли 300 ребят из всех районов Минщины: победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты волонтерского движения. Все они учащиеся 9-11 классов.

Наш город представили ребята из студии танца "Импульс" под руководством Галины Цейко, а так же кадеты, в паре с которыми танцевали воспитанницы образцового ансамбля «Папараць-кветка».

В праздничной новогодней программе было представлено более 15 номеров: романтический вальс, зажигательная полька, торжественный полонез, изящный падеграс. Для участников провели мастер-классы бальных танцев, звучала живая музыка в исполнении симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К. Огинского.

Кроме того, в мероприятии приняли участие солисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Актеры Минского областного драматического театра и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа выступили со своими творческими номерами. 

В завершение новогоднего бала все участники получили подарки от председателя Минского облисполкома - по 2,5 кг конфет «Коммунарка».

«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

«Наши дети были в большом восторге от мероприятия, ведь к нему мы готовились целый месяц. Хочу отметить, что организация праздника была на высоком уровне. Нам помогли и макияж поправить, и причёски, которые по дороге на бал немного растрепались. Каждая девочка хочет быть принцессой и в этот день желание осуществилось. Одним словом – выступали ребята очень красивыми, и Слуцк представили достойно», - отметила Галина Цейко.

Она добавила, что уровень праздника удивлял и поражал организацией, а каждое выступление приглашённых гостей было к месту. До этого слуцкие ребята не видели ничего подобного вживую.

«Мы все в восторге, потрясающая атмосфера. Для нас время пролетело незаметно, и первое, что сказали ребята, когда закончился праздник: «Хотим ещё!». И обязательно поедем в следующем году, и выступим так же достойно. Кстати, хочу отметить, что команду из Слуцка назвали самой улыбчивой и открытой», - сказала Галина Викторовна.

«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

«Уровень праздника удивлял и поражал». Как для слуцких ребят прошёл Новогодний бал в Молодечно

Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках масштабной республиканской акции «Наши дети» в Молодечно впервые прошел новогодний бал для молодежи Минской области. Слуцкую команду назвали самой...
 
Новости дня
Новости разные
 
РОЧС посетил многодетную семью Логис из д.Струки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика