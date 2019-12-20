Forbes подсчитал, кто из миллиардеров больше всех заработал в 2019 году, а кто потерял

Источник материала: Ежедневник



finam.ru

Наиболее успешным стал генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, его состояние увеличилось до 107,7 млрд долларов.

Сотрудники журнала проанализировали информацию примерно о 2,2 тыс. лиц, являющихся обладателями состояний в размере не менее 1 млрд долларов. Речь идет лишь о тех, кто вкладывает средства в компании, акции которых находятся в свободном обращении. Учтены были изменения суммарной стоимости активов этих людей в период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года, пишет ТАСС.

Как отмечает издание, наиболее успешным в финансовом отношении отчетный период стал для пятерых миллиардеров, которые суммарно заработали почти 112 млрд долларов. В этот список вошли генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг, владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега, бывший руководитель американской компании Microsoft Стив Балмер, а также владелец индийского холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани.

Арно заработал за отчетный период 40 млрд долларов, его общее состояние увеличилось до 107,7 млрд долларов. Стоимость принадлежащих Цукербергу активов выросла на 22,1 млрд долларов, до 72 млрд долларов. Состояние Ортеги увеличилось на 17,3 млрд долларов, до 74,9 млрд долларов, Балмера - на 16,3 млрд долларов, до 56,3 млрд долларов, а Амбани - на 16,1 млрд долларов, до 61,4 млрд долларов.

Журнал также назвал пятерых миллиардеров, суммарная стоимость активов которых сократилась за последние 12 месяцев больше, чем у других. Список возглавил индийский бизнесмен Азим Премжи, который лишился 14,1 млрд долларов. Часть этой суммы предприниматель пожертвовал на благотворительные нужды, его общее состояние снизилось до 7,2 млрд долларов. Второе место занял глава американской компании Amazon Джефф Безос. Общая стоимость его активов вследствие частичного раздела имущества при разводе снизилась на 13,1 млрд долларов, до 109,7 млрд долларов. Согласно оценкам Forbes, Безос остается самым богатым человеком мира.

Индийский предприниматель Субхас Чандра из-за падения курса акций принадлежащих ему компаний потерял 3,4 млрд долларов. Теперь его состояние не превышает 660 млн долларов. Суммарная стоимость активов одного из основателей американской компании Uber Трэвиса Каланика за отчетный период уменьшилась на 3,1 млрд долларов, до 2,8 млрд долларов. Состояние китайского бизнесмена Яна Чжи сократилось на 3 млрд долларов, до 2,1 млрд долларов.