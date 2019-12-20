В Новополоцке вокруг елки составили снежинку из автомобилей. Вид сверху впечатляет

Источник материала: Tut.by

Новый автомобильный флешмоб устроили в центре Новополоцка. На этот раз почти четыре десятка машин составили вокруг новогодней елки на площади Строителей снежинку, пишет портал gorod214.by.



Фото: Zap Шевцов

Около 40 представителей местного клуба «АвтоМотоСообщество» поучаствовали во флешмобе возле главной елки в Новополоцке. Так как настоящего снега этой зимой в городе почти не видели, горожане решили составить снежинку из машин.



Фото: Zap Шевцов





Не так давно патриотический флешмоб устроили в Полоцке: из 49 машин сделали надпись I love Belarus.