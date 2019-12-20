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В Новополоцке вокруг елки составили снежинку из автомобилей. Вид сверху впечатляет

21.12.2019 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый автомобильный флешмоб устроили в центре Новополоцка. На этот раз почти четыре десятка машин составили вокруг новогодней елки на площади Строителей снежинку, пишет портал gorod214.by.


Фото: Zap Шевцов

Около 40 представителей местного клуба «АвтоМотоСообщество» поучаствовали во флешмобе возле главной елки в Новополоцке. Так как настоящего снега этой зимой в городе почти не видели, горожане решили составить снежинку из машин.


Фото: Zap Шевцов

Не так давно патриотический флешмоб устроили в Полоцке: из 49 машин сделали надпись I love Belarus.

 
 
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Новый автомобильный флешмоб устроили в центре Новополоцка. На этот раз почти четыре десятка машин составили вокруг новогодней елки на площади Строителей...
 
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