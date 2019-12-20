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В Новополоцке вокруг елки составили снежинку из автомобилей. Вид сверху впечатляет
Источник материала: Tut.by
Новый автомобильный флешмоб устроили в центре Новополоцка. На этот раз почти четыре десятка машин составили вокруг новогодней елки на площади Строителей снежинку,
Около 40 представителей местного клуба «АвтоМотоСообщество» поучаствовали во флешмобе возле главной елки в Новополоцке. Так как настоящего снега этой зимой в городе почти не видели, горожане решили составить снежинку из машин.
Не так давно патриотический флешмоб
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Новый автомобильный флешмоб устроили в центре Новополоцка. На этот раз почти четыре десятка машин составили вокруг новогодней елки на площади Строителей...
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