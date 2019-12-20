рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. Об этом в интервью «БелГазете»старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.





По мнению экономиста, с экономической точки зрения в текущем году белорусам грех было жаловаться. Реальные доходы населения находятся на историческом максимуме, инфляция близка к историческому минимуму.





— Другое дело, что на горизонте вырисовываются не слишком радужные перспективы: экономическим властям придется пошевелиться, чтобы не растерять достигнутое за последние годы, — отмечает Вадим Иосуб.





Основная проблема — налоговый маневр, который Россия не хочет компенсировать Беларуси.





— Эта история будет иметь отложенный эффект: маневр осуществляется постепенно, процесс роста налога на добычу полезных ископаемых, который будет учитывать входные цены на нефть, и соответственно снижения экспортных пошлин, которые поступают нам, растянут на 2019-23гг. - по 20% ежегодно. Всю тяжесть налогового маневра мы почувствуем на себе только через четыре года, — отмечает эксперт.





К тому же нежелание властей проводить необходимые стране структурные реформы также грозят большими проблемами в разных отраслях, и по отдельным крупным предприятиям эти проблемы могут только нарастать, уверен экономист.









Что же касается России, то она, по мнению Вадима Иосуба, не особо заинтересована в проведении в Беларуси реформ, хоть и невольно подталкивает к ним.





— Я вообще сомневаюсь, что российскому руководству важно, проводятся в Беларуси реформы или нет. Но если Россия действительно преследует цель усиления экономической зависимости, то не реформированная Беларусь, возможно, даже более интересна, — отмечает экономист. — С другой стороны, сокращение различных видов помощи на самом деле действительно подталкивает Беларусь в сторону реформ, хотя в Москве вряд ли ставили такую цель. Исторически Беларусь соглашается на частичные реформы, когда наступают очень тяжелые времена. В этом смысле да — подталкивают к реформам.





Вадим Иосуб считает, что Россия и дальше не особо будет щедра в отношении Беларуси.





— Скорее всего, никаких подачек со стороны России не будет, но это уже учтено всеми прогнозами — ситуацию нельзя назвать форс-мажором, — поясняет экономист.









И дает прогноз:





— Скорее всего, год пройдет без экономических неожиданностей, будет вялый, анемичный рост экономики, который скорее можно назвать стагнацией — на уровне 0,5-1,5%. При этом может сохраниться низкая инфляция в пределах, запланированных Нацбанком. А валютная корзина может подорожать на величину инфляции — не более чем на 5%, — заключает он.



