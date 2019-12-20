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В Минске лжеработник ЖЭС связал девушку и похитил из квартиры ценности

21.12.2019 14:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске лжеработник ЖЭС связал девушку и похитил из квартиры ценности
Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие произошло 18 декабря в Минске. В квартиру девушки позвонил неизвестный, представился работником ЖЭС и под предлогом проверки вентиляции попал в помещение.

В Минске лжеработник ЖЭС связал девушку и похитил из квартиры ценности Осторожно, газ! Как защититься от лжегазовщиков?

Мужчина был одет в световозвращающий жилет и держал в руках папку с бумагами. Внешний вид не вызвал у девушки сомнений. Однако, как только хозяйка открыла дверь, то получила удар электрошокером, а затем несколько ударов рукой, сообщает пресс-служба МВД.

После этого мужчина связал девушке руки и ноги, заклеил рот монтажной лентой. Угрожая, он заставил хозяйку признаться, где она прячет ценные вещи и деньги. Забрав около 1 тыс. рублей и спрятав телефоны жертвы, мужчина запер дверь и ушел, забрав с собой ключи.

Вскоре девушка смогла освободиться и позвонила в милицию. В течение суток предполагаемый преступник был найден. Им оказался 36-летний мужчина, которого задержали в Борисове. Следователями дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Разбойное нападение произошло 18 декабря. В течение суток предполагаемый преступник был найден.
 
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