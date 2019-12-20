Чем отличается белорусская вытинанка. Например, вертикальной симметрией

Источник материала: Виртуальный Брест

Рождественские истории. Под таким названием открыли выставку вытинанки в арт-пространстве библиотеки Пушкина. Гостями её стали учащиеся социально-педагогического центра Бреста.





Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

В экспозиции представлены тринадцать работ, выполненных талантливыми учащимися Детской школы изобразительных искусств имени Алонцева. В основу их легли зимние праздники: Рождество, Нового год. Одна из них посвящена Масленице.







Бумажное кружево превратило выставочный зал в «резиденцию» морозных и рождественских узоров. На них показан наш город зимой. Здесь есть всё: нарядные ёлки, новогодние игрушки, звенящие колокольчики, ехавшие на двойке лошадей с подарками Деды Морозы, архитектура Бреста — вокзал, церкви, театр. Привлекают и работы, изображающие фрагменты Нового года, Рождества, колядок со звездой, а также с людьми, переодетыми в костюмы козы, барана, волка и в традиционные одежды. Также Масленица с блинами, мёдом и ароматным чаем.



«Наша вытинанка, — говорит преподаватель курса «Вытинанки» Ольга Вавренюк, — имеет свои традиции и отличается от других. Белорусской вытинанке присуща симметричная композиция, где правая сторона повторяет левую. У нас вертикальная симметрия, и естественно, что во всех композициях её видим традиционную символику: орнамент, сюжеты, которые можно встретить только в нашей культуре».



Ольга Вавренюк рассказала, в чём секрет долголетия вытинанки. А заключается он в её простоте и доступности, нужны только ножницы с бумагой, иногда клей. Хотя порой, чтобы вырезать разносюжетную вытинанку, может уйти от одного до пяти месяцев.



«Чтобы выполнить работу, сначала предлагаем учащимся несколько тем. Они могут быть посвящены праздникам или просто придуманы нами. Дети по ним изучают литературу, рассматривают фотографии, иллюстрации. Затем они создают много маленьких эскизов, а когда те утверждены, начинают делать эскиз необходимой величины и только после этого выводят рисунок на ту бумагу, из которой будут вырезать вытинанку. И чем тоньше бумага, тем интересней и сложней можно сделать работу», — говорит она.



Каждый из нас хотя бы раз в жизни был вытинанщиком. Возьмем те же снежинки — их делали все, поэтому бумажные изделия так нравятся взрослым и детям. Вытинанки по-настоящему увлекают, а сделав одну, хочется вырезать и дальше.



Представленные работы привлекли к себе внимание маленьких гостей. Каждая композиция — это особенная история, на которую хочется бесконечно смотреть. Юных посетителей выставки ждали и сладкие угощения.



По словам педагога социально-педагогического центра Светланы Людвиг, такие мероприятия дают возможность развиваться детям. Они заряжаются идеями и уже сами хотят вырезать вытинанки.