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«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

21.12.2019 14:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 декабря на льду столичной «Олимпик Арены» играют команды Президента и сборной Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, что на XIII Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей дружина главы государства закрепилась на первом месте в таблице – 6 очков в трех матчах.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

Сегодня на лед под № 1 вышел Александр Лукашенко. Его команда и открыла счет. На второй минуте первого периода шайбу в ворота противника забросил Михаил Грабовский.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

Я на хоккей хожу всегда и я вам скажу честно: не важно, кто сегодня победит – или команда Президента, или Минска область. Самое главное, что взрослые мужчины не занимаются в «танчиках», не сидят в интернете и не пьют пиво – они сегодня играют в хоккей, в настоящую мужскую игру.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

Очень нравится хоккей! Болеем за Президента, за его команду!

Хоккейная команда Президента за предыдущие годы десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 21 декабря на льду столичной «Олимпик Арены» играют команды Президента и сборной Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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