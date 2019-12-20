Ганцевичский лесхоз приобрел 50 благородных оленей для разведения в своих угодьях

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках государственной программы «Белорусский лес» ГЛХУ Ганцевичский лесхоз приобрел 50 благородных оленей для дальнейшего разведения в своих угодьях.





39 сеголеток, 10 взрослых самок и один взрослый самец, была закуплены Ганцевичским лесхозом в охотхозяйстве «Обстерно», которое расположено в Миорском районе Витебской области. Преодолев расстояние в несколько сотен километров на специальном транспорте, животные в середине декабря прибыли к своему новому месту обитания – в специально оборудованный вольер для передержки за деревней Новые Огаревичи.

– Нынешняя партия благородных оленей является уже третьей по счету, приобретенной для наших охотугодий, – рассказывает Вадим Сойко, инженер по охотничьему хозяйству Ганцевичского лесхоза. – Первая – из 19 особей была закуплена в Литве в декабре 2017 года. Вторая, из 39 голов, – в декабре прошлого года в Беларуси. Все эти олени после передержки успешно адаптировались на новой местности. Примерно через полгода мы выпустим из вольера в окрестные леса и эту партию оленей. Скорее всего, это произойдет в конце апреля – начале мая следующего года, когда должны родиться детеныши. Это связано с тем, что самки после отела и молодые оленята будут воспринимать это место как свой дом и далеко отсюда не уйдут.

Кстати, условия для обитания благородных оленей на Ганцевщине и в самом деле хорошие – здесь имеется достаточное количество лесов и необходимая кормовая база. Это подтверждено и биологическим обоснованием выселения оленей в охотугодьях Ганцевичского лесхоза, разработанным Национальной академией наук Беларуси. Во многом это и стало определяющим фактором, позволившим лесхозу попасть в число победителей конкурса на разведение копытных животных, проводившегося в рамках государственной программы «Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы. На Брестчине, кроме Ганцевичского лесхоза, этот конкурс выиграли еще Кобринский лесхоз и Брестская районная структура БООР.





– Победа позволила приобрести оленей за счет средств областного бюджета, где аккумулировались суммы от уплаты госпошлины на право охоты, – приводит цифры статистики охотовед Ганцевичского лесхоза. – На эти цели за 2017 – 2019 годы мы получили более 120 тысяч рублей, в том числе свыше 60 тысяч рублей на последнюю партию.

Как пояснил охотовед, благородный олень для белорусских лесов является аборигенным видом и в давние времена населял всю территорию страны. Но теперь его популяция распространена только в отдельных местах. И одной из главных целей госпрограммы «Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы является увеличение популяции оленей.

– Сегодня ближайшие к нашему устойчивые ареалы обитания оленей находятся в угодьях Телеханского и Барановичского лесхозов, плюс к этому еще начали разводить оленей в Пинском лесхозе, – отмечает Вадим Сойко. – И специалисты рассчитывают, что в ближайшей перспективе эти популяции заметно вырастут, а их ареалы начнут соприкасаться, образуя как бы единое пятно расселения оленей. И этот процесс уже начался. К примеру, одного нашего оленя (его принадлежность определили по специальной бирке) минувшим летом видели на территории Ляховичского района.

Увеличивая биологическое разнообразие в своих охотничьих угодьях, Ганцевичский лесхоз со временем рассчитывает получить от этого положительный экономический эффект.

– Из-за африканской чумы свиней у нас, можно сказать, полностью исчезло поголовье дикого кабана, – объясняет Вадим Сойко. – А на него в основном и велась охота. Лесхоз планирует, что через несколько лет, когда популяция благородного оленя в угодьях станет достаточно большой, мы будем зарабатывать на охоте на него. Понятно, что эта охота будет контролироваться и организовываться таким образом, чтобы не навредить устойчивому росту популяции оленя на Ганцевщине.