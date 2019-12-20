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В Брестской области следователи выясняют обстоятельства хищения с карт-счётов
21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, неустановленный мужчина 20 ноября позвонил по мобильному телефону 30- летнему жителю Жабинки и, представившись работником банка, сообщил, что с его банковской карты осуществлён перевод, для отмены которого необходимо сообщить реквизиты карты. После предоставления потерпевшим данных с его счета похищены более 6 500 рублей.
Аналогичным образом 22 ноября были похищены более 300 евро со счета 31-летнего брестчанина.
По данным фактам Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого.
Следователи напоминают о недопустимости сообщения персональных банковских данных неизвестным лицам.
Разъясните правила безопасности использования банковских карт своим родственникам и знакомым.
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По данным следствия, неустановленный мужчина 20 ноября позвонил по мобильному телефону 30- летнему жителю Жабинки и, представившись работником банка, сообщил, что...
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