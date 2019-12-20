Источник материала: Виртуальный Брест

Он у кинотеатра Беларусь, а где же ещё. Прямо рядом с грандиозной велопарковкой, которая сама по себе занимает много места, а если там ещё и велосипеды припарковать... Как-то непродуманно.





Арт-объект, к слову, прикольный, детям нравится крутить ручки и представлять себя киномехаником.













Надпись на русском языке гласит - 95 лет российскому кино.















