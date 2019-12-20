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Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте
21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Он у кинотеатра Беларусь, а где же ещё. Прямо рядом с грандиозной велопарковкой, которая сама по себе занимает много места, а если там ещё и велосипеды припарковать... Как-то непродуманно.
Арт-объект, к слову, прикольный, детям нравится крутить ручки и представлять себя киномехаником.
Надпись на русском языке гласит - 95 лет российскому кино.
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