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Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

21.12.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Он у кинотеатра Беларусь, а где же ещё. Прямо рядом с грандиозной велопарковкой, которая сама по себе занимает много места, а если там ещё и велосипеды припарковать... Как-то непродуманно.

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект, к слову, прикольный, детям нравится крутить ручки и представлять себя киномехаником.

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Надпись на русском языке гласит - 95 лет российскому кино.

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

Арт-объект "95 лет белорусскому кино" появился в Бресте

 
 
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  Он у кинотеатра Беларусь, а где же ещё. Прямо рядом с грандиозной велопарковкой, которая сама по себе занимает много места, а если там ещё и велосипеды...
 
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