|
Белорусские биатлонистки выступают в преследовании. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в Анси завершится гонкой преследования у женщин.
Наша команда сегодня будет представлена тремя биатлонистками. Ирина Кривко стартует 7-й (+0.44), Ирина Кручинкина — 46-й (+1.55), Динара Алимбекова — 57-й (+2.11).
В первой шестерке стартуют Тириль Экхофф, Жюстин Бреза (+0.06), Маркета Давидова (+0.20), Светлана Миронова (+0.22), Денизе Херрманн (+0.29) и Ингрид Тандреволд (+0.31).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 17.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в Анси завершится гонкой преследования у женщин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)