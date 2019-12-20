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Белорусские биатлонистки выступают в преследовании. Онлайн

21.12.2019 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в Анси завершится гонкой преследования у женщин.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наша команда сегодня будет представлена тремя биатлонистками. Ирина Кривко стартует 7-й (+0.44), Ирина Кручинкина — 46-й (+1.55), Динара Алимбекова — 57-й (+2.11).

В первой шестерке стартуют Тириль Экхофф, Жюстин Бреза (+0.06), Маркета Давидова (+0.20), Светлана Миронова (+0.22), Денизе Херрманн (+0.29) и Ингрид Тандреволд (+0.31).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 17.00.

 
 
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Субботняя программа этапа Кубка мира по биатлону в Анси завершится гонкой преследования у женщин.
 
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