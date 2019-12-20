ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

21.12.2019 16:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 5:3 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хоккейная команда Президента превзошла дружину из Минской области.

Это уже четвертая победа «красных» в XIII Республиканских соревнованиях по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

«Очень нравится хоккей!» Как проходит матч между командами Президента и сборной Минской области

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

Первой открыла счет игры команда главы государства. Шайбу в ворота соперников на второй минуте первого периода забросил Михаил Грабовский. Команда Минской области забила свой первый гол во время второго периода.

Отметим, что декабрьские матчи республиканских соревнований для команды Президента – хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января 2020 года.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

Дмитрий Мелешко, нападающий хоккейной команды Президента:
Игра напряженная. Та команда очень активная. У них есть моменты, у нас выручает вратарь.

Начинаем готовиться к турниру, больше тренировок. Я думаю, каждая команда в турнире хочет выигрывать.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

Сергей Тронь, нападающий хоккейной команды Минской области:
Все хотят победы, обоюдной атаки. Хороший хоккей зрителям нравится.

По уже сложившейся традиции, завершился матч определением лучших игроков сегодняшнего ледового сражения, общим фото на память и подарками. Александр Лукашенко раздал болельщикам плюшевые игрушки.

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

«Хороший хоккей зрителям нравится». Команда Президента обыграла дружину из Минской области в соревнованиях среди любителей

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Мелешко, Сергей Трон
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 5:3 – с таким счетом завершилась игра на ледовой площадке спортивного комплекса «Олимпик Парк», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мостовском районе Alfa Romeo насмерть сбила пешехода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика