В Мостовском районе Alfa Romeo насмерть сбила пешехода

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Мостовском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.





Смертельная авария произошла 19 декабря, около 20.35, в деревне Деньковцы. Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Alfa Romeo в условиях тумана ехала по трассе Р100 Мосты — Большая Берестовица и сбила 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где вскоре умерла.