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В Мостовском районе Alfa Romeo насмерть сбила пешехода

21.12.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Мостовском районе, сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельная авария произошла 19 декабря, около 20.35, в деревне Деньковцы. Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Alfa Romeo в условиях тумана ехала по трассе Р100 Мосты — Большая Берестовица и сбила 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где вскоре умерла.

 
 
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Смертельная авария произошла 19 декабря, около 20.35, в деревне Деньковцы.
 
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