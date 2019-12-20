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В Мостовском районе Alfa Romeo насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Мостовском районе,
Смертельная авария произошла 19 декабря, около 20.35, в деревне Деньковцы. Предварительно установлено, что 31-летняя водитель Alfa Romeo в условиях тумана ехала по трассе Р100 Мосты — Большая Берестовица и сбила 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где вскоре умерла.
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Смертельная авария произошла 19 декабря, около 20.35, в деревне Деньковцы.
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