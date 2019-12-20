На М1 Mercesdes влетел под поворачивающий грузовик: два человека погибли, один пострадал

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще один получил травмы при столкновении внедорожника и грузовика на трассе М1. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Смертельная авария произошла 21 декабря, около 18.30. Предварительно установлено, что 44-летний водитель Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 149-м километре дороги он врезался в Renault Magnum, который остановился для поворота налево.





В результате ДТП две пассажирки внедорожника (1994 и 1989 годов рождения) от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.