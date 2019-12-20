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Как выбрать термобельё в зависимости от вида активности?
Источник материала: СТВ
Каждый раз с приходом зимы встаёт вопрос, как тепло одеться без ущерба имиджу? Отличный вариант – комплект термобелья. Оно незаметно под одеждой и согревает в самую ненастную погоду. Как выбрать такое бельё в зависимости от вида активности, рассказали в программе
Ариэль Рихтер, директор магазина спортивной одежды:
Если вы собираетесь заниматься умеренным видом спорта, вам необязательно использовать стопроцентную синтетику, потому что вы недостаточно много двигаетесь, следовательно, не очень хорошо генерируете тепло. Для этого используется добавление в термобельё шерсти или хлопка. Третий уровень активности – это малоактивный. Здесь стопроцентно нужно использовать материалы шерсть или хлопок. Потому что, если вы будете использовать синтетику, вы элементарно замёрзнете. Термобельё нужно носить не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. Поскольку оно выполняет такие важные функции, как сохранение тепла, поддержание фиксации мышц и вывод влаги.
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Каждый раз с приходом зимы встаёт вопрос, как тепло одеться без ущерба имиджу? Отличный вариант – комплект термобелья. Оно незаметно под одеждой и согревает в...
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