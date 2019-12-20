ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выбрать термобельё в зависимости от вида активности?

21.12.2019 20:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Каждый раз с приходом зимы встаёт вопрос, как тепло одеться без ущерба имиджу? Отличный вариант – комплект термобелья. Оно незаметно под одеждой и согревает в самую ненастную погоду. Как выбрать такое бельё в зависимости от вида активности, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как выбрать термобельё в зависимости от вида активности?

Ариэль Рихтер, директор магазина спортивной одежды:
Термобельё – это отдельный, специализированный вид белья, которые выполняет две основные и очень важные функции. Первая из которых – это сохранение тепла за счёт собственного тела. Второе – это вывод влаги. В повседневной жизни или при активных занятиях спортом наше тело начинает нагреваться. Следовательно, для того чтобы тело охладилось, организм начинает выделять пот. Тем самым, происходит терморегуляция. В этот момент наступает основная функция термобелья – это вывод влаги.

Есть разные уровни активности. Если вы собираетесь заниматься активным видом спорта, таким как беговые лыжи или катание на коньках, или бег в непогоду, вам лучше использовать синтетические материалы. Потому что они хорошо выводят влагу, а за счёт того, что вы много активничаете, вы будете сохранять тепло за счёт собственного тела.

Если вы собираетесь заниматься умеренным видом спорта, вам необязательно использовать стопроцентную синтетику, потому что вы недостаточно много двигаетесь, следовательно, не очень хорошо генерируете тепло. Для этого используется добавление в термобельё шерсти или хлопка. Третий уровень активности – это малоактивный. Здесь стопроцентно нужно использовать материалы шерсть или хлопок. Потому что, если вы будете использовать синтетику, вы элементарно замёрзнете. Термобельё нужно носить не только для занятий спортом, но и в повседневной жизни. Поскольку оно выполняет такие важные функции, как сохранение тепла, поддержание фиксации мышц и вывод влаги.

Люди в материале: Ариэль Рихтер
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый раз с приходом зимы встаёт вопрос, как тепло одеться без ущерба имиджу? Отличный вариант – комплект термобелья. Оно незаметно под одеждой и согревает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На М1 Mercesdes влетел под поворачивающий грузовик: два человека погибли, один пострадал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика