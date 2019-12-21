Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в Совета безопасности Беларуси. Указ № 472 опубликован на Национальном правовом портале❗

Перестановки саязаны с недавними кадровыми изменениями, в том числе и в силовых ведомствах страны.

Своих мест лишились трое: бывший начальник Генштаба Олег Белоконев, бывший председатель Совета Республики Михаил Мясникович и бывший глава МВД Игорь Шуневич.

Вместо них в Совбез введены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

Бывшая глава Администрации президента Наталья Качанова осталась в Совете, так как получила новую высокую должность – теперь она председатель Совета Республики Национального собрания.

Таким образом, Совбез покинули трое, а назначены лишь двое, потому что должность начальника Генштаба Беларуси после назначения Белоконева депутатом Палаты представителей остается вакантной.

Совет безопасности – межведомственный орган, который разрабатывает меры по безопасности белорусского государства. Совет возглавляет Александр Лукашенко.

Совет безопасности состоит из 20 человек: президента, премьер-министра, спикеров обеих палат парламента, госсекретаря Совбеза, руководителей силовых ведомств, а также помощника президента по нацбезопасности, которым сейчас является старший сын Лукашенко Виктор.