Цена «квадрата» в сталинках сравнялась с хрущевками. Посмотрели, что это за жилье

Источник материала: Tut.by

На столичном рынке недвижимости сталинки по-прежнему пользуются спросом. Альтернативу им могут составить новостройки с похожими характеристиками: малоэтажные, с высокими потолками и хорошим месторасположением. «Под натиском новостроек спрос на сталинки снижается, но не критичными темпами, — рассказал Андрей Чернышев, аналитик агентства недвижимости „Твоя столица“. — Предложений сталинок совсем немного, а покупается и того меньше — порядка 30−40 квартир в месяц по всему Минску. Основной покупательский интерес сконцентрирован на квартирах, расположенных близко к центру и в исторических местах. Но по небольшим ценам приобретаются квартиры и в менее престижных локациях города».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что касается цен, то квадратный метр в сталинках, если судить по итогам осени, достиг уровня стоимости «квадрата» в хрущевках и брежневках — 1390 долларов для однокомнатных квартир. REALTY.TUT.BY сделал подборку сталинок в этом ценовом диапазоне и посмотрел, как они выглядят.



Изображение: предоставлено АН «Твоя столица»

Однокомнатные

Выбора однокомнатных квартир с ценой квадратного метра в пределах 1390 долларов практически нет. Вот что удалось найти. Квартира площадью 43 квадратных метра расположена в доме 1958 года постройки, на улице Жилуновича, 12. В квартире сделан обычный ремонт, полы деревянные. Балкона в квартире нет. Цена — 52 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 209 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В переулке Минина, 6 предлагают однокомнатную квартиру в сталинке 1952 года постройки. Участок, где расположен этот дом, уже выставлялся на аукцион , так что не исключено, что объект в перспективе сноса. Квартира площадью 34 квадратных метра продается тут за 42,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 250 за квадратный метр.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Двухкомнатные

Квартиру площадью 56 квадратных метров предлагают в доме 1953 года постройки, расположенном на улице Кошевого, 8. Цена — 75 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 346 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира площадью 42 квадратных метра продается в доме 1949 года постройки. Дом расположен на улице Калинина, 12, в нем в 2010 году был сделан капитальный ремонт. Жилье продается за 54,6 тысячи долларов в эквиваленте, по 1300 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

«Трешки» и четырехкомнатные

Трехкомнатная квартира продается в доме 1956 года постройки, расположенном на улице Рыбалко, 2. В доме уже был капремонт. Площадь — 81 квадратный метр, высота потолков — 3,5 метра. Цена — 98,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 216 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

На улице Долгобродской, 12 предлагают четырехкомнатную квартиру площадью 96 квадратных метров. Дом 1958 года постройки, недавно в нем был проведен капитальный ремонт. В квартире два балкона. Продается за 115 тысяч долларов в эквиваленте, по 1 198 за квадратный метр.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by