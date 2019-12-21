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Полезно ли крутить обруч или это обман

22.12.2019 07:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профессор медицинского колледжа клиники Майо (США) Эдвард Ласковски объясняет, есть ли смысл от того, что крутишь обруч.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Утяжеленные обручи могут быть хорошим дополнением к вашей тренировке, особенно если вы в состоянии крутить его как минимум 10 минут за один подход. Фактически, любой тип хулахупа (с утяжелением или без) может помочь вам достичь поставленных целей и обеспечить аэробную активность. А еще, это может быть весело!

Кручение обруча даст эффект, сравнимый с эффектом от других видов аэробной активности: например, от танцев. В среднем, за 30 минут занятий с обручем женщина сожжет около 165 ккал, а мужчины около 200.

Имейте в виду, что для большинства здоровых взрослых рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю или 75 минут интенсивной аэробной активности в неделю. Старайтесь делать силовые упражнения, по крайней мере, два раза в неделю.

Если вы используете утяжеленный обруч, выбирайте тот, что подходит вам по размеру. По высоте он должен быть вам где-то в промежутке от талии до середины груди. Вес обруча зависит от ваших предпочтений: чем он меньше и легче, тем больше энергии нужно для его удержания. Зато большой и тяжелый обруч можно крутить дольше. Попробуйте разные хулахупы, чтобы понять, какой нравится вам больше всего.

Если у вас были проблемы со спиной, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем браться за такое упражнение. Как и с другими видами физической активности, при возникновении боли откажитесь этого упражнения и при необходимости покажитесь врачу.

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