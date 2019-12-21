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Мать не узнала похудевшую почти на 100 килограммов дочь

22.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британка весила за 170 кг. Ей было тяжело ходить и стоять. Женщина сделала операцию на желудке и села на жесткую диету. В итоге она похудела до 75 кг.


Жительница английского города Принцес-Рисборо, графство Бакингемшир, Элизабет Уоткинс похудела на 96 килограммов за полтора года. Женщина изменилась настолько кардинально, что на улице ее не узнала мать, пройдя мимо, пишет The Mirror.


38-летняя Уоткинс лишние кило имела уже в детстве. Два года назад ее вес достиг критической отметки — 171 килограмм. Ходить и стоять для Элизабет было большой проблемой. К тому же она стеснялась выходить на улицу.


Британка решилась на операцию по шунтированию желудка. После этого села на суровую диету, ее дневная калорийность составляла всего лишь 700 ккал. Благодаря жестким ограничениям в питании Уоткинс избавлялась ежемесячно от шести килограммов.


В результате борьбы с лишним весом женщине удалось за полтора года достичь веса 75 килограммов.

У Элизабет появился бойфренд, который уже сделал ей предложение.

 
 
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