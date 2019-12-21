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На Суворова в Бресте ну совсем живая и особенная новогодняя ёлка. Вам понравится
22.12.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первое фото тут просто так, для контраста, не по теме, считайте - иллюстрация, для привлечения внимания.
Бресте ну совсем живая и особенная новогодняя ёлка. Вам понравится" alt="На Суворова в Бресте ну совсем живая и особенная новогодняя ёлка. Вам понравится" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576989489627731.jpg" style="width: 750px; height: 404px;">
А вот второе - оно, ул. Суворова в Бресте.
фото -
Кто там кричал, что искусственные ёлки это не то, хочу живую? Ваша улица - Суворова в Бресте.
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Первое фото тут просто так, для контраста, не по теме, считайте - иллюстрация, для привлечения внимания. А вот второе - оно, ул. Суворова в Бресте. фото - Андрей...
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