Источник материала: Виртуальный Брест

Первое фото тут просто так, для контраста, не по теме, считайте - иллюстрация, для привлечения внимания.

Бресте ну совсем живая и особенная новогодняя ёлка. Вам понравится" alt="На Суворова в Бресте ну совсем живая и особенная новогодняя ёлка. Вам понравится" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576989489627731.jpg" style="width: 750px; height: 404px;">



А вот второе - оно, ул. Суворова в Бресте.





фото - Андрей Горщарик

Кто там кричал, что искусственные ёлки это не то, хочу живую? Ваша улица - Суворова в Бресте.