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Посмотрите, какими смешными фото из детства делятся пользователи твиттера. И у вас есть такие же!

22.12.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка из твиттера показала другим свою детскую фотку с ковром на стене, тем самым запустив флешмоб. Пользователи охотно делятся своими детскими фотографиями и предаются ностальгии, рассказывает medialeaks.ru


Пользовательница твиттера с ником «юсик» рассказала подписчикам историю: она показала иностранцу свое старое семейное фото, которое очень его рассмешило. А потом предложила другим поделиться такими же снимками.

Реакция не заставила себя долго ждать, ведь у многих нашлись старые фотографии с «его ворсейшеством» на фоне. Так, у кого-то есть фотография, очень похожая на ту, которую опубликовала автор твита.











Также в твиттере нашелся достойный конкурент ковру на стене — фотообои.


Создательница флешмоба отреагировала на это фото бурно:

 
 
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Девушка из твиттера показала другим свою детскую фотку с ковром на стене, тем самым запустив флешмоб
 
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