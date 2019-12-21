Посмотрите, какими смешными фото из детства делятся пользователи твиттера. И у вас есть такие же!

Источник материала: Tut.by

Девушка из твиттера показала другим свою детскую фотку с ковром на стене, тем самым запустив флешмоб. Пользователи охотно делятся своими детскими фотографиями и предаются ностальгии, рассказывает medialeaks.ru





Пользовательница твиттера с ником «юсик» рассказала подписчикам историю: она показала иностранцу свое старое семейное фото, которое очень его рассмешило. А потом предложила другим поделиться такими же снимками.

Реакция не заставила себя долго ждать, ведь у многих нашлись старые фотографии с «его ворсейшеством» на фоне. Так, у кого-то есть фотография, очень похожая на ту, которую опубликовала автор твита.





































Также в твиттере нашелся достойный конкурент ковру на стене — фотообои.





Создательница флешмоба отреагировала на это фото бурно:



