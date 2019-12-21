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Посмотрите, какими смешными фото из детства делятся пользователи твиттера. И у вас есть такие же!
Источник материала: Tut.by
Девушка из
Пользовательница твиттера с ником «юсик» рассказала подписчикам историю: она показала иностранцу свое старое семейное фото, которое очень его рассмешило. А потом предложила другим поделиться такими же снимками.
Реакция не заставила себя долго ждать, ведь у многих нашлись старые фотографии с «его ворсейшеством» на фоне. Так, у кого-то есть фотография, очень похожая на ту, которую опубликовала автор твита.
Создательница флешмоба отреагировала на это фото бурно:
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Девушка из твиттера показала другим свою детскую фотку с ковром на стене, тем самым запустив флешмоб
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