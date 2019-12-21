Зюганов предположил проведение досрочных выборов президента РФ в сентябре

"В сентябре я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", - заявил Зюганов в субботу на конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".





Причины, по которым российские власти могут пойти на такой шаг, Зюганов не назвал. Но главную проблему российской политики - как Путину остаться у власти - досрочные выборы не решают, так как в РФ остается запрет для одного человека занимать пост президента более двух сроков подряд.







