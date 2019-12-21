«Чем мы хуже?» Белорусские животные, у которых нет породы, снялись в рекламе - и они прекрасны

Источник материала: Tut.by

Представители благотворительного проекта Save Us (о нем мы подробно рассказывали на LADY ) сняли добрый фотопроект, главными героями которого стали животные, у которых нет породы и родословной. Но, как подмечено в слогане проекта, чем они хуже?

Вот как организаторы съемки рассказывают о своей идее.

— Хотим мы того или нет, но реклама и бренды влияют на нас, они формируют наши предпочтения и продуктовые привычки. Во многом они формируют картину окружающего нас мира. Мы хотим, чтобы в этом мире было место и для беспородных животных.

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Мы решили представить, как бы смотрелись на обложках популярных кормов не породистые, а самые обычные, но от этого не менее прекрасные собаки и коты. И сняли фотопроект «Чем мы хуже?». Все герои нашей съемки обладают уникальной внешностью и характером. Они были спасены с улицы и станут (а некоторые уже стали) любимыми членами семьи, для которых доступно все лучшее.

В спецвыпуске нашей рубрики «Мех дня» делимся историями героев этой съемки. В этот раз — собачьими, в следующем выпуске — кошачьими. Ну а после вернемся к публикации ваших, читательских, историй о своих любимых питомцах: не забывайте отправлять их по адресу mehmeh@tut.by.

Истории собак, которые «ничем не хуже». Рассказывают волонтеры

Элис





— Бородато-усатая девчонка родилась и около месяца прожила под заброшенным домом со своими братьями и сестрами. До нас дошли слухи, что будет проводиться «зачистка территории» и собак могут убить. Мы решили, что не можем этого допустить и найдем квадратный метр для каждого члена этой собачьей семьи.

Нашей Элис, казалось бы, повезло: она быстро нашла семью. Но та не захотела заниматься ее воспитанием и вернула эту необычную дамочку в неуклюжем подростковом возрасте.

Просмотры объявлений о ней были близки к нулю. А на улице мы периодически слышали комментарии: «О Боже, какая страшненькая собака». А мне было непонятно, как может собака быть некрасивой?

Так было принято решение, что Элис остается со мной. Она плавно вошла в мою жизнь и осталась в ней любимой бородатой девочкой.

Флай





— Флай появилась в моей жизни самым распространенным образом: «Заберите, пожалуйста, щенулю. Не справляюсь: у самой собака и кот. Буду помогать».

Конечно, дальше обещаний помощь не дошла. Поначалу она и не была нужна: Флай была очень красивой, веселой и беспроблемной девочкой. Мы были уверены, что без проблем найдем ей дом.

Но уже будучи привитой, Флай серьезно заболела. Капельницы, таблетки, клизмы, уколы… Мы справились! Болезнь отступала, слезы сменялись чувством радости… И к моменту, когда Флай была готова к поиску семьи, каковы были шансы, что я ее буду пристраивать? Конечно же, ноль.

Лисси





— Лисси мне подбросили: соседи знали, кто в нашем районе всегда помогает животным. Однажды двери магазина, где я работаю, распахнулись — и посреди торгового зала оказался щенок, которого бросили и убежали. Кто бросил? Неизвестно, да уже и неважно.

Это было супермилое создание с ушами размером в два раза больше тела, контактное и очень ласковое. Лисси быстро забрали… и вернули через полгода! Причина: «непослушная девчонка». Каково же было мое удивление, когда мы приехали ее забирать: и увидели, что она идет у ноги хозяйки без поводка, слушаясь беспрекословно.

Мы ехали и молчали. Я судорожно перебирала в голове варианты, кто же может помочь моей Лисси. И вдруг услышала: «А давай я заберу ее… На время». Это была фраза подруги, которая поехала забирать Лисси вместе со мной.

«На время» оказалось навсегда. На мою просьбу прислать свежие фотографии собаки, чтобы разместить объявления о поиске для нее нового дома, я услышала от своей подруги: «Что ты хочешь от моей собаки?». И я поняла, что Лисси уже нашла свой дом.

Розочка





— Беременную собаку, как ненужный мусор, вывезли на уже опустевшие к осени дачи. Там она и родила… Под гниющими завалами мусора. Там же сделала лаз, где прятала щенков — такое небольшое и ненадежное, но все-таки убежище для малышей. Благодаря женщине, которая увидела эту семью и не смогла пройти мимо, малыши были спасены и попали под мою опеку.

И только благодаря своевременному лечению, заботе и спасению детки остались здоровы и целы. Иначе морозы не оставили бы месячным щенкам ни одного шанса. Мама, от которой остались кожа до кости, не могла их прокормить и обогреть.

Мама сейчас на временной передержке и уже стерилизована. Четверо малышей уже дома, а трое — еще ищут свой дом. Так и Розочка, маленькая и трепетная девочка, ищет своего родного человека.

Ричард





— Иногда мне кажется, что мир потихоньку сходит с ума. Иначе я не знаю, чем объяснить то, что можно взять новорожденных щенков, завернуть их в тряпку и выкинуть в мусорный бак. Так начиналась жизнь четырех малышей, которые должны были умереть от холода и голода.

Их пронзительный крик услышала проходящая мимо девушка. И она изменила исход этой истории. Узнав про эту беду, я подключилась к помощи малышам. Один из щенков не выжил. А троих малышей выкормили добрые люди и вылечили добрые руки. Двое из них обрели свои семьи. А наш мальчик Рич уехал на испытательный срок. Мы очень хотим, чтобы все у него получилось!

Дуняша





— Помню, что эта была суббота. В середине дня мне пришло сообщение от девушки о том, что возле аквапарка "Лебяжий" лежит собака с перебитой лапкой и серьезными ранами. Собачка просто лежала тряпочкой, тряслась и как будто просила о помощи…

Ее покормили. Но сделать что-то большее проходящие мимо люди не смогли. Когда я увидела видео — уже не думала о том, что делать и как быть… Я просто ехала за ней.

Когда мы подъехали туда, я увидела ужасающую картину. Отлов уже тянул по земле эту собачку в петле (она даже пошевелиться не могла из-за огромного количества переломов). В глазах собаки стояли ужас, боль и чувство приближающегося конца.

Я сразу подбежала и сказала, что заберу ее. Но ловцы отдавать ее не хотели. Они куда-то звонили, о чем-то договаривались, петлю на шее собаки держали до последнего. Но когда они услышали, что история этой собаки уже гуляет по Сети, наконец отпустили ее. Возможно, испугались огласки. Мы сразу аккуратно положили ее в нашу машину и помчались в клинику.

После операции собачка долгое время была на передержках. Мы и не искали ей первое время дом, так как огромные швы, половина тела выбрита… Мало бы кто захотел приютить собачку в таком состоянии.

В какой-то момент очередная передержка попросила срочно забрать Дуняшу, а везти ее было некуда. Вот так она и оказалась у меня дома. Моя домашняя передержка неспешно переросла в большую любовь к Дуняше, а после всего пережитого я уже и не хотела искать ей дом. Вот так мой дом стал больше еще на одного спасенного хвостика.

Лаки





— Минимум раз в неделю кто-нибудь подходит к нам на прогулке и спрашивает: «А что это за порода? Дайте контакт заводчика!». И очень удивляются, что породы у нас нет, а заводчик, как я иногда шучу, — «Поставский лесхоз».

Дело в том, что Лаки мы нашли в лесу около небольшого городка Поставы, возвращаясь с дачи, которую нужно было закрыть на зиму. По счастливой, как мы теперь понимаем, случайности машина завязла (это было глубокой осенью) на дороге, мы вышли из нее… И увидели какой-то комок шерсти. Настолько неподвижный, что подумали: собаку сбили.

Но Лаки был жив. Истощен до критического состояния, ужасно напуган, но жив. После приезда в город мальчику пришлось учиться всему: ходить по лестнице, есть из миски, не пугаться каждого резкого движения и звука. В своем взрослом собачьем возрасте (врачи сказали, что мальчику 5−7 лет) он начал вторую жизнь.

В этой новой жизни наш мальчик любит долгие прогулки по парку, знает все команды, опекает наших котов, обожает заходить в дружественные к собакам кофейни (где смирно сидит под столом, ожидая падающих «с небес» вкусных кусочков выпечки) и благодарит нас за свое спасение самой бескорыстной и преданной любовью, которую можно встретить в жизни.