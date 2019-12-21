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Производство железобетона могут начать в Новолукомле

22.12.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новолукомльское ЧПСУП «ЛукомльГруппГарант» производит бетонный раствор, а в перспективе займется выпуском железобетона.

Предприятие реализует бетонные растворы уже третий месяц. Клиенты в районе появились сразу: строительная продукция завода востребована на возведении молочнотоварных ферм в Тяпино и Иванске, на Лукомльской ГРЭС, где идет модернизация. И для жителей Чашниччины новый завод пришелся весьма кстати: заказывают растворы для фундамента домов, стяжки полов.

Как рассказала и. о. директора ЧПСУП «ЛукомльГруппГарант» Наталья Старовойтова, идея открыть такое предприятие пришла давно, но реализовать ее смогли лишь в этом году. Потребность в строительном бетоне назрела, когда в Новолукомле закрылось подобное предприятие, и за необходимым стройматериалом приходилось отправляться в Витебск или в Минскую область. В перспективе рынок сбыта новолукомльские производители расширят и будут предлагать бетон жителям и предприятиям близлежащих районов, которым по расположению будет выгодно брать его не в областном центре, а поближе.

Завод обслуживают всего два человека: оператор корректирует работу автоматической линии, при необходимости меняет дозировку материалов, а водитель «Амкодора» загружает песок и щебень. В остальном за все отвечает умная техника. Оборудование и погрузчик приобретали в кредит.

Сырье закупают на цементных заводах, например, в Кричеве на Могилевщине, щебень – в Микашевичах на Брестчине. Некоторое время была проблема с песком, но районные власти выделили предприятию в пользование песчаный карьер. После оформления проектно-сметной документации займутся добычей песка. Это частично снизит себестоимость бетона. Но любая сбереженная копейка для встающего на ноги предприятия имеет значение.

Для «ЛукомльГруппГаранта» пока определенной проблемой остается логистика: если другие заводы по производству бетонных растворов могут доставлять его по железной дороге, что значительно дешевле, то в распоряжении новолукомчан пока только автотранспорт. 

В планах у руководства завода – расширение услуг, приобретение оборудования для производства железобетона, за которым уже сейчас готовы выстроиться очереди. Именно на эту продукцию ставка делалась изначально, так что «ЛукомльГруппГарант» может побороться за место на этом рынке и занять свою нишу. При благополучном раскладе в следующем году приобретут металлоформы, чтобы выпускать, например, востребованные у населения стеновые кольца колодцев.
 
Теги: Витебск
 
 
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Новолукомльское ЧПСУП «ЛукомльГруппГарант» производит бетонный раствор, а в перспективе займется выпуском железобетона.
 
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