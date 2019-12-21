Минск" width="724" height="676" />

Минск" width="724" height="676" />









"Динамо" Минск рассталось с вратарем Юнасом Энротом и теперь на матче звезд КХЛ будет замена. Но он и не должен был ехать в Москву, ни при каких обстоятельствах. Самый пропускающий голкипер лиги в этом сезоне играл отвратительно. Юнас в Минске всегда пропускал достаточно, но иногда он долго держал команду в игре, совершал подвиги и вытаскивал матчи в одиночку. Но не в этом сезоне. Юнас был основным вратарем и стал пользоваться тем, что у него и близко не было конкурентов. Он расслабился, не помогал, да еще и допускал глупейшие ошибки. А ведь в Белоруссии все это могли исправить.





"Спорт-Экспресс". Во-первых, зачем отказались от Ивана Кульбакова, который приезжал на просмотр и имел хороший опыт игры в АХЛ? Во-вторых, если уж нужен был легионер, то не стоило бы уговаривать Энрота, так как он в Минске уже явно выдохся. Для вратарей постоянные поражения бьют по психологии, особенно, когда ты стараешься, а остальные не могут помочь. И я никак не могу понять логику действий клуба. Берут иностранных защитников, надеясь на победы, но остаются без вратаря, так как местные парни совсем еще "сырые", а другого голкипера искать не намерены. Такое ощущение, что реально провалиться для клуба в нынешнем чемпионате даже будет полезно. Тогда, может, кто-то поймет, что клуб КХЛ — это дорого, а экономить тут не рекомендуется, если ты хочешь результата", — написал Шевченко в



