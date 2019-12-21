ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Открыта вакансия разнорабочего в Антарктиде: зарплата – $126 тысяч в год

22.12.2019 09:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Австралийский антарктический отдел открыл вакансию разнорабочего на станции в Антарктиде: соискателю предлагают годовую зарплату в размере 126 тысяч долларов США.




Каких-либо определенных требований к кандидату не предъявляют: он должен будет выполнять различную работу, не требующую каких-либо специальных или профессиональных навыков.

Кроме заработной платы, этому сотруднику будет полагаться специальное пособие в размере 40 тысяч долларов. При этом все расходы на проживание и питание работника отдел берет на себя.

Известно, что кандидату нужно будет пройти два этапа отбора: относительно умений и собеседование, чтобы определить, сможет ли человек длительное время находиться в небольшом постоянном коллективе.

Подать заявку на закрытие данной вакансии могут все желающие – документы отдел принимает до 23 января 2020 года.
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Австралийский антарктический отдел открыл вакансию разнорабочего на станции в Антарктиде: соискателю предлагают годовую зарплату в размере 126 тысяч долларов США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журнал Science назвал главный научный прорыв года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика