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В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека.
Как
В аварии 44-летний водитель Mercedes получил травмы и был доставлен в больницу. Две пассажирки той же машины, 25-летняя и 30-летняя жительницы Витебской области, погибли на месте.
Согласно предварительным данным, оба водителя были трезвыми.
Как
На неделе в Борисове легковушка врезалась в столб.
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Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека. Как сообщает МВД Беларуси, водитель Renault Magnum двигался по...
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