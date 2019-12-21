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В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки

22.12.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Renault Magnum двигался по трассе М1. Когда на 149 км грузовик остановился для поворота налево, в него врезался внедорожник Mercedes. 

В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки
Фото: МВД Беларуси 

В аварии 44-летний водитель Mercedes получил травмы и был доставлен в больницу. Две пассажирки той же машины, 25-летняя и 30-летняя жительницы Витебской области, погибли на месте. 

Согласно предварительным данным, оба водителя были трезвыми. 
В Ивацевичском районе из-за столкновения внедорожника и фуры погибли две девушки
Фото: МВД Беларуси 

Как уточняет Следственный комитет, с водителями работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК РБ. Проводится осмотр места происшествия. 

На неделе в Борисове легковушка врезалась в столб.

Водителя освобождали спасатели – подробности здесь

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Новости Беларуси. 21 декабря в седьмом часу вечера в Ивацевичском районе в аварии погибли два человека.  Как сообщает МВД Беларуси, водитель Renault Magnum двигался по...
 
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