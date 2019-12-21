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«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
22.12.2019 11:17 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
glas.ru
В финале в дополнительное время английский клуб, являющийся победителем Лиги чемпионов, обыграл чемпиона Южной Америки – бразильский «Фламенго».
Единственный гол во встрече забил на 99-й минуте Роберту Фирмино – 1:0.
Игрок «Ливерпуля» Салах признан лучшим футболистом турнира.
Третье место завоевал в серии пенальти мексиканский «Монтеррей». Он оказался сильнее саудовского «Аль-Хиляля». Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 2:2, а победный мяч в серии пенальти провел вратарь «Монтеррея».
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В финале в дополнительное время английский клуб, являющийся победителем Лиги чемпионов, обыграл чемпиона Южной Америки – бразильский «Фламенго».
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