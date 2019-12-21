21 декабря в 13.00 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре стога соломы в поле возле д. Погораны Волковыского района.
В результате стог уничтожен. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога,
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В Волковысском районе сгорел стог соломы
22.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
21 декабря в 13.00 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре стога соломы в поле возле д. Погораны Волковыского района.
В результате стог уничтожен. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога,
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21 декабря в 13.00 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре стога соломы в поле возле д. Погораны Волковыского района. В...
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