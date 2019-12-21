21 декабря в 13.00 в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре стога соломы в поле возле д. Погораны Волковыского района.

В результате стог уничтожен. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.