Министр труда: повышение пенсионного возраста помогает увеличить пенсии

Источник материала: Виртуальный Брест

Пенсию теперь можно будет получать не только за работу в своей стране, но и в других государствах, входящих в ЕАЭС. Унификация срока выхода на пенсию пока обсуждается.





Повышение пенсионного возраста позволяет государству ежегодно осуществлять повышение пенсий, об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь-1".





"Прежде всего повышение пенсионного возраста на фоне старения населения (а старение населения сейчас повышается во многих странах мира) производится с целью удержать количество людей трудоспособного возраста", – объяснила она.

По словам министра, такие меры способствуют стабилизации ситуации с пенсионным фондом, препятствуют сокращению его доходной части и смягчают дефицит рабочей силы на рынке труда.

"Повышение пенсионного возраста позволяет нам ежегодно осуществлять повышение пенсий. Если мы говорим про 2019 год, то средняя пенсия по возрасту по ноябрю – 446 рублей. Она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей. Если говорить в процентах, темп роста составил более 113% – это с учетом инфляции", – отметила Ирина Костевич.

В странах ЕАЭС сейчас идет работа над социальной защитой пенсионеров, создается единый рынок трудовых ресурсов. Недавно на саммите в Санкт-Петербурге было достигнуто решение : пенсию можно будет получать не только за периоды работы в своей стране, но и в других странах союза.

Это означает, что трудовой стаж, к примеру, белорусского гражданина в любой другой стране ЕАЭС будет учитываться при расчете пенсии. Вопрос унификации в странах ЕАЭС срока выхода людей на пенсию, пока обсуждается. Сегодня в Беларуси мужчины смогут уходить на пенсию в 62 года, женщины – в 57 лет.