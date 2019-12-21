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Используя пиротехнику, не нарушай спокойствие граждан

22.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

С приближением рождественских и новогодних праздников повышается спрос на пиротехнические изделия.

Используя пиротехнику, не нарушай спокойствие граждан

В связи с этим, как отметили в отделении информации и общественных связей ОВД облисполкома, активизируется деятельность юридических и физических лиц по их ввозу на территорию страны и дальнейшей реализации. Как правило, поставленная нелегально пиротехника не соответствует требованиям безопасности. Реализуемая «с рук» продукция изготовлена кустарным способом и, соответственно, не имеет необходимых сертификатов и допусков к применению. В результате ее использования происходят случаи травматизма несовершеннолетних, возгорания и повреждения имущества.

И статистика это подтверждает: только в новогоднюю ночь и утром 1 января 2019 года в мед-учреждения Гомельской области за помощью с такими повреждениями, как ушибленная рана пальцев рук, век и мелкооскольчатые раны лица, травма пальцев рук с переломом, рваная травма левой кисти, ожоги пальцев рук и шеи, обратились 7 граждан. И все они, как показали проверки, использовали пиротехнику, не соответствующую требованиям безопасности, и в неустановленных местах (дворах жилых домов). В 2016-м в Жлобине в новогоднюю ночь 24-летний парень недостаточно крепко закрепил салютную установку и не отошел на безопасное расстояние. В результате пиротехнический заряд изменил траекторию полета и смертельно травмировал молодого человека в височную область.

Как рассказал заместитель начальника УВД Гомельского обл-исполкома Анатолий Васильев, за незаконную реализацию пиротехнических изделий нарушители привлекаются к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП (Незаконная предпринимательская деятельность), которая предусматривает штраф в отношении физических лиц в размере от 10 до 50 базовых величин, индивидуального предпринимателя – от 10 до 200 с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

Несанкционированное использование пиротехники в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство (ст. 17.1. КоАП) и обернется штрафом от 2 до 30 базовых величин или административным арестом на срок до 15 суток. Если ребенка задержат за таким занятием, отвечать придется родителям (ст. 9.4. КоАП – предупреждение либо штраф до 10 базовых величин). А если при использовании пиротехнических игрушек будет причинен значительный вред здоровью или имуществу окружающих, нарушителям может грозить и уголовная ответственность.
Более того, «невинная» публикация в Интернете способов изготовления «простых хлопушек» также наказуема – штраф от 10 до 50 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, орудий и средств совершения указанного нарушения или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, на ИП – от 50 до 100 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, а также орудий и средств совершения указанного нарушения, а на юрлицо – от 100 до 500 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, орудий и средств совершения указанного нарушения по ст. 17.14 КоАП (Незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ).

А тем, кто хочет «пострелять», напоминаем: использование пиротехники допускается только в установленных для этих целей местах, с исключением вероятности причинения вреда окружающим и попадания «шальных» петард в жилые строения.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА

 
 
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С приближением рождественских и новогодних праздников повышается спрос на пиротехнические изделия. В связи с этим, как отметили в отделении...
 
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