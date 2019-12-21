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Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей
Источник материала: СТВ
Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого преображения. И, стоит признать, это похоже на самое настоящее новогоднее волшебство.
Кстати, недавно мы рассказывали о малыше, который и пару секунд не мог провести без мамы.
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Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого...
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