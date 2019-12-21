Настоящее волшебство. Показываем, как меняются мужчины после рождения дочерей

Источник материала: СТВ

Парням всегда непросто подготовиться к отцовству, но когда у них появляются дочки, суровые мужики превращается папуль. Мы собрали несколько примеров этого преображения. И, стоит признать, это похоже на самое настоящее новогоднее волшебство.



Фото: imgur.com/user/ZombieDK



Фото: instagram.com/father_of_daughters



Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey



Фото: imgur.com/user/FrostyFreezey

Разрисованы стены, паспорт и папа. 15 примеров того, во что могут обернуться несколько минут тишины



Фото: reddit.com/user/redboyvillan



Фото: reddit.com/user/MashedPotatoh



Фото: reddit.com/user/oligarchyoligarchy



Фото: reddit.com/user/Al-Andalusia



Фото: reddit.com/user/hiiamnemo

Кстати, недавно мы рассказывали о малыше, который и пару секунд не мог провести без мамы.