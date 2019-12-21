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97% беларуских ИТ-компаний не решились объяснить, как относятся к интеграции с Россией
Источник материала: KYKY>
На фоне
Почему компании не ответили
Из 32 ИТ-компаний, пишет dev.by, запрос проигнорировали 20; отказались отвечать восемь; обещали ответить, но не смогли – три. Отказывали журналистам с такими обоснованиями: не даем комментарии по интеграции, потому что: это принципиальная позиция у руководства; в целом не говорим о политике; сильно загружены перед праздниками; не можем делать прогнозы; не хотим. Dev.by не раскрывает названия воздержавшихся ИТ-компаний, но указывает, что как минимум одна просила вообще не упоминать ее в контексте интеграции.
И всё же одна ИТ-компания прислала ответ. Это *instinctools: вот, что сказал её СЕО Алексей Спас
«Прогнозировать последствия возможной интеграции сложно – сейчас практически нет достоверной информации, и самое важное наверняка обсуждается за закрытыми дверями. Именно эта информация может определять цели, выгоды и риски интеграции в контексте геополитическом, социальном и экономическом для всей страны – все-таки эти области первичны.
Что касается сферы ИТ – потенциальная интеграция, скорее, несет риски, обозначу следующие:
Подчеркну, не зная деталей, сложно строить предположения, и все будет зависеть от того, по какому пути в ближайшие пять лет пойдет Российская Федерация, какие процессы будут происходить внутри её управления, и, самое главное, произойдёт ли на самом деле интеграция как таковая», – процитировал Спаса dev.by.
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