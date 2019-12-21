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97% беларуских ИТ-компаний не решились объяснить, как относятся к интеграции с Россией

22.12.2019 12:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На фоне всеобщих волнений насчет предстоящей интеграции с Россией портал dev.by решил выяснить, как к одной из самых важных тем сегодняшнего дня относятся беларуские ИТ-копании. Еще накануне второй встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина – прошла 20 декабря в Петербурге; результаты читайте здесь – журналисты разослали запросы в 32 компании. Высказаться решилась только одна, то есть от 97% ответов так и не дождались.

Почему компании не ответили

Из 32 ИТ-компаний, пишет dev.by, запрос проигнорировали 20; отказались отвечать восемь; обещали ответить, но не смогли – три. Отказывали журналистам с такими обоснованиями: не даем комментарии по интеграции, потому что: это принципиальная позиция у руководства; в целом не говорим о политике; сильно загружены перед праздниками; не можем делать прогнозы; не хотим. Dev.by не раскрывает названия воздержавшихся ИТ-компаний, но указывает, что как минимум одна просила вообще не упоминать ее в контексте интеграции.

И всё же одна ИТ-компания прислала ответ. Это *instinctools: вот, что сказал её СЕО Алексей Спас

«Прогнозировать последствия возможной интеграции сложно – сейчас практически нет достоверной информации, и самое важное наверняка обсуждается за закрытыми дверями. Именно эта информация может определять цели, выгоды и риски интеграции в контексте геополитическом, социальном и экономическом для всей страны – все-таки эти области первичны.

Что касается сферы ИТ – потенциальная интеграция, скорее, несет риски, обозначу следующие:  

  • Под вопрос ставятся планы развития проекта ПВТ 2.0, который во многом направлен на привлечение внешних инвесторов в область ИТ. У многих, конечно, и без интеграции есть скепсис относительно реализуемости такого курса, но интеграция усложнит этот вопрос;
  • Риск попадания под санкции России со стороны США и Европы, что ставит под удар 90% всего экспорта ИТ Беларуси. Заменить его российским спросом будет сложно;
  • Льготы ПВТ могут быть не совместимы с форматом интеграции и могут быть упразднены, что создаст сильное давление на структуру затрат ИТ сектора;
  • Отток ИТ-специалистов из Беларуси. Вижу, что многие в ИТ-сфере воспринимают интеграцию как негативный тренд, хотя, с моей точки зрения, этот вопрос неоднозначный.

Подчеркну, не зная деталей, сложно строить предположения, и все будет зависеть от того, по какому пути в ближайшие пять лет пойдет Российская Федерация, какие процессы будут происходить внутри её управления, и, самое главное, произойдёт ли на самом деле интеграция как таковая», – процитировал Спаса dev.by.

Читайте по теме: Сауна в офисе, Ибица и йога. У кого в беларуском IT самый крутой соцпакет

 
 
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На фоне всеобщих волнений насчет предстоящей интеграции с Россией портал dev.by решил выяснить, как к одной из самых важных тем сегодняшнего дня относятся беларуские...
 
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