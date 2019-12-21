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Под Слуцком Citroen врезался в автобус с детьми, которые ехали на праздник
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 декабря примерно в девять утра возле деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал автобус с детьми.
Как
В аварии пострадали водители, несовершеннолетние травм не получили. К месту происшествия были направлены СОГ, спасатели и медики.
Автобус был быстро заменён, и дети продолжили путь на праздник в сопровождении автомобиля ГАИ.
На неделе в Слуцком районе столкнулись грузовой фургон и школьный автобус.
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Новости Беларуси. 22 декабря примерно в девять утра возле деревни Леньки Слуцкого района в аварию попал автобус с детьми. Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний...
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