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Александра Романовская выиграла два «серебра» на этапе КМ по фристайлу

22.12.2019 13:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Романовская выиграла два «серебра» на этапе КМ по фристайлу
Белорусский лыжный союз

В Китае состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Успешно сложились соревнования для белорусской спортсменки Александры Романовской. За два дня соревнований белоруска завоевала два «серебра».

Александра Романовская выиграла два «серебра» на этапе КМ по фристайлу Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир завершил карьеру спортсмена

Оба раза наша фристайлистка уступала лишь хозяйке соревнований Сю Мэнтао. В соревнованиях приняли участие и две олимпийские чемпионки из Беларуси. Алла Цупер показала пятый и 14-й результаты, а Анна Гуськова – 11-й и 9-й.

У мужчин лучший результат среди белорусов за два дня показал Максим Густик. В первый день соревнований он остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.

Следующий этап Кубка мира у лыжных акробатов пройдет в конце января 2020 года в Москве. 22 февраля 2020 года подобные соревнования примут «Раубичи».

 
 
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