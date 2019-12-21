Александра Романовская выиграла два «серебра» на этапе КМ по фристайлу

Источник материала: Аргументы и факты

В Китае состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Успешно сложились соревнования для белорусской спортсменки Александры Романовской. За два дня соревнований белоруска завоевала два «серебра».

Оба раза наша фристайлистка уступала лишь хозяйке соревнований Сю Мэнтао. В соревнованиях приняли участие и две олимпийские чемпионки из Беларуси. Алла Цупер показала пятый и 14-й результаты, а Анна Гуськова – 11-й и 9-й.

У мужчин лучший результат среди белорусов за два дня показал Максим Густик. В первый день соревнований он остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.

Следующий этап Кубка мира у лыжных акробатов пройдет в конце января 2020 года в Москве. 22 февраля 2020 года подобные соревнования примут «Раубичи».