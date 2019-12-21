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Йоханнес Бё с огромным преимуществом выиграл масс-старт

22.12.2019 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым на этапе Кубка мира по французском Анси.


Фото: Reuters

Йоханнес с первых же метров задал сумасшедший этап, разорвав группу на многих частей. В итоге Бё-младший допустил лишь 1 (0+0+1+0) промах и более 40 секунд привез французу Эмильену Жаклену (0+0+1+0).

Третье место брать Йоханнеса Тарьей Бё (0+0+0+1).

Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.

 
 
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым на этапе Кубка мира по французском Анси.
 
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