|
Йоханнес Бё с огромным преимуществом выиграл масс-старт
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым на этапе Кубка мира по французском Анси.
Йоханнес с первых же метров задал сумасшедший этап, разорвав группу на многих частей. В итоге Бё-младший допустил лишь 1 (0+0+1+0) промах и более 40 секунд привез французу Эмильену Жаклену (0+0+1+0).
Третье место брать Йоханнеса Тарьей Бё (0+0+0+1).
Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым на этапе Кубка мира по французском Анси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)