Йоханнес Бё с огромным преимуществом выиграл масс-старт

Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку с массовым на этапе Кубка мира по французском Анси.



Фото: Reuters

Йоханнес с первых же метров задал сумасшедший этап, разорвав группу на многих частей. В итоге Бё-младший допустил лишь 1 (0+0+1+0) промах и более 40 секунд привез французу Эмильену Жаклену (0+0+1+0).

Третье место брать Йоханнеса Тарьей Бё (0+0+0+1).

Белорусские биатлонисты в масс-старт не отобрались.