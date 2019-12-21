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Иудеи всего мира празднуют Хануку

22.12.2019 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иудеи Беларуси и всего мира с этого вечера и по 30 декабря отмечают Хануку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иудеи всего мира празднуют Хануку

Один из главных религиозных праздников на протяжении веков оброс множеством легенд и толкований. В его основе лежит точно датируемое и исторически достоверное событие – освобождение в 164 году до нашей эры главной святыни иудеев, Иерусалимского храма, от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск.

Иудеи всего мира празднуют Хануку

И хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство иудеев старается в эти дни садиться за стол, беседовать о чудесах и есть блюда, приготовленные по особому рецепту.

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Новости Беларуси. Иудеи Беларуси и всего мира с этого вечера и по 30 декабря отмечают Хануку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из главных...
 
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