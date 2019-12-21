«А не «коротнет?». В Минске прошла выставка электрокаров

Источник материала: Tut.by

Tesla, Tesla, Tesla… Этим часто ограничиваются знания белорусов об электрокарах. Даже массовый Nissan Leaf обычному автомобилисту совершенно не знаком. Но вчера на выставке электрокаров все желающие смогли увидеть, что «электрички» — это огромный мир: от велосипеда до спортивного купе.





Электрокары — это уже настоящее

Космические технологии, заоблачная стоимость, пресловутое «А если завтра на нем нужно в Москву?» — вот что мешает белорусам понять и принять тот факт, что электрокары это уже не будущее, а настоящее. Организаторы выставки даже пустили специальный буклет, где развенчивают более 30 подобных мифов. Особенность выставки еще и в том, что возле электрокаров стояли их владельцы, готовые поделиться опытом реальной эксплуатации и ответить на любой каверзный вопрос.



Фото: Иван Петренко

А были еще и те, кто осмелился не просто купить, а построить электрокар. Знакомьтесь, Алексей Надомин, создатель и владелец электрокара Subaru Libero. Этот полноприводный микровэн и в «стоке» является весьма экстравагантным автомобилем, а с электрической начинкой стал интереснее вдвойне. «Уже предлагали 8 тысяч долларов, но я еще не закончил все эксперименты с ним» — рассказывает Алексей.





Постройка электрокара уже обошлась Алексею в 4,5 тысячи долларов, без учета стоимости самого автомобиля. Комплектующие стоят дорого, и в Беларуси их сложно найти: батарею от Nissan Leaf пришлось везти из Хабаровска, контроллер делали в Украине. Повезло только с электромотором от погрузчика «Балканкар» — удалось купить новый, за 250 долларов, и Алексей считает, что ему сильно повезло, потому что бэушная батарея потянула на 2500 долларов. Но результат впечатляет: летом пробег на одной зарядке достигает 150 километров, а зимой — около 100.





Для тех, кому электрокары кажутся слишком сложными и ненужными, в экспозиции были пару моделей, способных быстро убедить в своей «профпригодности» — BMW i3 и Chevrolet Bolt. Первый выпускается в версии с «удлинителем» — бензиновым двигателем, который работает как генератор, заряжая батарею.



BMW i3 с бензиновым мотором-генератором — это вариант для тех, кто пока еще боится остаться без электричества в самый неподходящий момент

Bolt имеет впечатляющие характеристики: пробег на одной зарядке может достигать 340−380 километров, в зависимости от температуры. Это значит, что обычному минчанину заряжать Bolt придется примерно раз в неделю.



Фото: Иван Петренко

Пара минут неформального общения — и человек на подержанном «премиум» реально начинает задумываться над тем, где можно разместить зарядное устройство во дворе, и мысленно подсчитывать выгоду от эксплуатации электрокара.





Наш давний знакомый Сергей Русаков продолжает совершенствовать свой самодельный электрический Citroen AX . Автомобиль приобрел новый цвет кузова. Запас хода составляет около 100 км, а заряжаться машина может от простой бытовой розетки.





Набирает популярность и двухколесный электрический транспорт. На выставке были представлены все возможные варианты — мотоциклы, велосипеды, самокаты.