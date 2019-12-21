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Скоро выборы: с улиц Минска убрали радары скорости
Источник материала: KYKY>
Журналисты «Нашей Нивы»
В интернете заранее публиковалось места, где находятся радары. Например, по нечетным дням на улице Орловской около Дворца Независимости, по четным – на мосту на Кальварийской, а ночью – на Притыцкого. Но минчане сообщают, что в последние дни в Минске камеры фотафиксации больше не выставляются.
В субботу, 21 декабря, корреспондент «НН» проверил пять точек в Минске, где согласно расписанию должны были стоять радары – и не увидел ни одного. В соцсетях замечают, что прошлой зимой радары работали, и ничего подобного не случалось.
С чем это может быть связано?
Поговаривают, это новая реформа ГАИ. Можно предположить, что изменения начались с 16 декабря: в тот день Александр Лукашенко провел напряженное совещание с силовиками. Президент сильно возмутился 3,5 миллионами беларусов, которых за последние пять лет привлекли к административной ответственности, и потребовал «сажать в тюрьму без суда и следствия» за палочно-галочную систему по штрафам.
После этого чиновники стали выступать с заявлениями – в том числе о том, что КоАП
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Журналисты «Нашей Нивы» заметили, что с улиц Минска пропали радары скорости: говорят, что вообще все. Хотя каждый день их расставляли компания «Безопасные дороги...
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