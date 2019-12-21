Скоро выборы: с улиц Минска убрали радары скорости

Источник материала: KYKY

Журналисты «Нашей Нивы» заметили , что с улиц Минска пропали радары скорости: говорят, что вообще все. Хотя каждый день их расставляли компания «Безопасные дороги Беларуси» и ГАИ.

В интернете заранее публиковалось места, где находятся радары. Например, по нечетным дням на улице Орловской около Дворца Независимости, по четным – на мосту на Кальварийской, а ночью – на Притыцкого. Но минчане сообщают, что в последние дни в Минске камеры фотафиксации больше не выставляются.

В субботу, 21 декабря, корреспондент «НН» проверил пять точек в Минске, где согласно расписанию должны были стоять радары – и не увидел ни одного. В соцсетях замечают, что прошлой зимой радары работали, и ничего подобного не случалось.

С чем это может быть связано?

Поговаривают, это новая реформа ГАИ. Можно предположить, что изменения начались с 16 декабря: в тот день Александр Лукашенко провел напряженное совещание с силовиками. Президент сильно возмутился 3,5 миллионами беларусов, которых за последние пять лет привлекли к административной ответственности, и потребовал «сажать в тюрьму без суда и следствия» за палочно-галочную систему по штрафам.

После этого чиновники стали выступать с заявлениями – в том числе о том, что КоАП будут менять , а штрафы станут выдавать меньше. Со слов госсекретаря Станислава Зася, число структур, которым разрешат составлять административные протоколы, уменьшится. А выборы президента Беларуси, кстати, пройдут летом 2020-го.