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Железнодорожная авария под Молодечно: что известно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 22 декабря поезд протаранил фуру на переезде возле Молодечно. Она везла из Литвы в Узбекистан жидкий полиуретан для мебельного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате столкновения полимер разлился на площади около 300 квадратных метров.
Пока на месте происшествия работали спасатели и дорoжные службы, было остановлено железнодорожное сообщение на данном участке. С опазданием к месту назначения прибыл поезд из Гудогая. Дополнительное время в пути провели и пассажиры состава, который следовал из Санкт-Петербурга в Калининград.
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Новости Беларуси. Утром 22 декабря поезд протаранил фуру на переезде возле Молодечно. Она везла из Литвы в Узбекистан жидкий полиуретан для мебельного...
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