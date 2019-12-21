Левандовский прооперирован





















Отмечается, что операция прошла успешно, однако на восстановление необходимо некоторое время. К медикам поляк попал после матча с "Вольфсбургом".





Ранее тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал, что 30-летний нападающий пропустит от 10 до 14 дней.





Левандовский сыграл за "Баварию" 24 матча и забил 30 голов.





Поляк играет за мюнхенский клуб с лета 2014 года. В составе "Баварии" он пять раз становился чемпионом страны, дважды выиграл Кубок Германии и три раза – Суперкубок страны. Левандовский – на третьем месте в списке лучших бомбардиров клуба за всю его более чем столетнюю историю.







