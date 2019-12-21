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Кому не помог яркий актерский состав и выход в свет под именитой кинофраншизой? Названы худшие фильмы этого года
22.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года
Супергерoйский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Сoфи Тернер в главнoй роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищнoсти, а также какoго-либо драматическoго нюанса или баланса».
Критики также обругали «Бок о бок», «Фанат», «Домино», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна», «Призраки Шэрон Тейт» и мультфильм «Стражи Арктики».
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Кому не помог яркий актерский состав и выход в свет под именитой кинофраншизой? Названы худшие фильмы этого года
Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года Одним из худших критики назвали мюзикл «Кошки», в котором снялись известные актрисы Дженнифер...
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