Источник материала: Вороновская газета





Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года

Одним из худших критики назвали мюзикл «Кошки», в котором снялись известные актрисы Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и американская певица Тейлор Свифт. У нас фильм выйдет в прокат лишь в январе.

Супергерoйский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Сoфи Тернер в главнoй роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищнoсти, а также какoго-либо драматическoго нюанса или баланса».

Критики также обругали «Бок о бок», «Фанат», «Домино», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна», «Призраки Шэрон Тейт» и мультфильм «Стражи Арктики».

sb.by