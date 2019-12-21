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Кому не помог яркий актерский состав и выход в свет под именитой кинофраншизой? Названы худшие фильмы этого года

22.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кому не помог яркий актерский состав и выход в свет под именитой кинофраншизой? Названы худшие фильмы этого года

Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года

Одним из худших критики назвали мюзикл «Кошки», в котором снялись известные актрисы Дженнифер Хадсон, Джуди Денч и американская певица Тейлор Свифт. У нас фильм выйдет в прокат лишь в январе.

Супергерoйский фильм «Люди Икс: Темный феникс» с Сoфи Тернер в главнoй роли попал в список за то, что в нем «нет зрелищнoсти, а также какoго-либо драматическoго нюанса или баланса».

Критики также обругали «Бок о бок», «Фанат», «Домино», «Миллион мелких осколков», «Рэмбо: Последняя кровь», «Море соблазна», «Призраки Шэрон Тейт» и мультфильм «Стражи Арктики».

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Кинокритики The Hollywood Reporter составили список худших фильмов 2019 года Одним из худших критики назвали мюзикл «Кошки», в котором снялись известные актрисы Дженнифер...
 
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