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В Полоцке и Новополоцке - бум автофлешмобов. Водители всячески обыгрывают новогоднюю тему
Источник материала: Tut.by
Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество». 20 декабря они составили часы и елочку из полусотни машин,
На этой же площади в Полоцке в начале декабря составили из машин
А в соседнем Новополоцке на днях вокруг новогодней елки составили
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Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество».
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