ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцке и Новополоцке - бум автофлешмобов. Водители всячески обыгрывают новогоднюю тему

22.12.2019 17:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество». 20 декабря они составили часы и елочку из полусотни машин, сообщает портал gorod214.by. Композиция появилась на площади Свободы в Полоцке рядом с главной новогодней елкой города.


Фото: Виталий Шарстук

На этой же площади в Полоцке в начале декабря составили из машин надпись I love Belarus.

А в соседнем Новополоцке на днях вокруг новогодней елки составили снежинку из 40 автомобилей.


Фото: Виталий Шарстук

Фото: Виталий Шарстук
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество».
 
Новости дня
Новости разные
 
Один телефонный звонок бывшего главного связиста Вооруженных сил закончился для минчанина ночью в РУВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
22.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика