В Полоцке и Новополоцке - бум автофлешмобов. Водители всячески обыгрывают новогоднюю тему

Источник материала: Tut.by

Уже третью фигуру из автомобилей за последние дни сделали активисты клуба «АвтоМотоСообщество». 20 декабря они составили часы и елочку из полусотни машин, сообщает портал gorod214.by. Композиция появилась на площади Свободы в Полоцке рядом с главной новогодней елкой города.



Фото: Виталий Шарстук

На этой же площади в Полоцке в начале декабря составили из машин надпись I love Belarus.

А в соседнем Новополоцке на днях вокруг новогодней елки составили снежинку из 40 автомобилей.



Фото: Виталий Шарстук



Фото: Виталий Шарстук