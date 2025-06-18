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Как правильно запускать рекламную компанию
18.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
При запуске рекламной кампании важно понимать, какие результаты считать хорошими, а какие — сигналом к пересмотру стратегии. Для этого используются бенчмарки — усредненные показатели эффективности, на которые можно ориентироваться при оценке своих кампаний: охват, кликабельность, стоимость лида, заказа, конверсии и т.д. Специалисты digital-агентства AMDG проанализировали проекты в каждой из тематик и собрали актуальные показатели, инсайты и рекомендации для бизнеса, основные бенчмарки и подходы к оптимизации рекламы в трех ключевых категориях e-commerce: мебель, техника и ритейл.
Именно после общения с менеджером пользователи принимают окончательное решение и в итоге покупают больше
Интернет-магазины мебели — один из самых быстрорастущих сегментов в сфере e-commerce. Особенностью отрасли является важность прямой коммуникации между клиентом и менеджером. Именно после общения с менеджером пользователи принимают окончательное решение и в итоге покупают больше.
Стоимость привлечения и заказа
Средняя стоимость привлечения клиента (конверсии) в мебельной тематике составляет около $ 12 с НДС. Однако реальная цена одного полноценного заказа (CPO) существенно выше и начинается от $ 80 с НДС. Это объясняется спецификой покупки мебели: клиенты предпочитают предварительно пообщаться с менеджером, уточнить детали, чтобы определиться с выбором. Именно поэтому в KPI, помимо прямых заказов с сайта, учитываются звонки, количество которых обычно превышает количество онлайн-заказов.
Распределение рекламных бюджетов
Основной объем инвестиций в мебельной тематике приходится на Google и Meta — на эти две площадки совокупно уходит почти 70% от общего рекламного бюджета. Google занимает 1-е место с долей 36,89%, Meta — на 2-м месте с показателем 32,70%. На 3-м месте — VK Реклама. На эту площадку в тематике «Мебель» приходится 13,91% рекламных расходов. На 4-м и 5-м месте Яндекс с долей 8,88% и TikTok — 7,62%. Несмотря на меньшую долю по сравнению с Google и Meta, обе платформы сохраняют потенциал для роста, особенно с учетом охвата и поведения аудитории. Бо́льшую часть бюджета в тематике «Мебель» на Google, Яндекс и Meta. Если необходимо подключить дополнительные инструменты, можно протестировать также TikTok и VK Рекламу.
Объем целевой аудитории
В мебельной тематике больше всего целевой аудитории можно охватить в Google — 2,7 млн. Яндекс также может стать перспективной площадкой с охватом в 2,4 млн целевых пользователей. В Meta (Facebook) около 1,7 млн аудитории с интересом к мебели, в TikTok — 1,2 млн, в VK — 123 тысячи. В среднем по каждой площадке более 52% всей аудитории интересуются мебелью.
На что обращать внимание в тематике «Мебель»?
1. Не считайте только прямые заказы — работайте с лидами. Пользователи, которые оставили номер телефона, написали в чат или позвонили — это ваша реальная аудитория. Такие обращения чаще приводят к более дорогим и осознанным покупкам.
2. Подключите инструменты, которые помогают собирать и отслеживать обращения:
3. Используйте актуальные форматы рекламы на платформах:
Яндекс:
Google:
4. Не игнорируйте социальные сети. Они до сих пор недооценены в мебельной тематике, хотя лиды из этого канала также можно конвертировать в продажу. Рекомендуем запускать:
Собранные таким образом лиды можно «дожимать» в мессенджерах, по телефону и через ретаргетинг — это особенно актуально в мебельной тематике, где путь к покупке может быть длинным.
Бытовая техника и электроника: скорость и удобство решают все
Сегмент интернет-магазинов бытовой техники — один из самых конкурентных и активно развивающихся в e-commerce. Скорость и простота оформления заказа помогают быстрее превращать заинтересованного пользователя в клиента.
Стоимость привлечения и заказа
Средняя стоимость конверсии в категории бытовой техники составляет около $ 25 с НДС. При этом средняя стоимость полноценного заказа (CPO) достигает $ 90 с НДС. Стоимость заказа может варьироваться как в бóльшую, так и в меньшую сторону, в зависимости от узнаваемости магазина и брендов, которые он предлагает.
Распределение рекламных бюджетов
Наибольшая доля рекламных инвестиций по-прежнему приходится на Google — 39,42%. Meta (Facebook) получила 23,83%, увеличив долю на 7,52 п.п. по сравнению с 2023 г. Расходы на Яндекс снизились с 22,76% в 2023 г. до 18,94% в 2024. Почти такую же долю занял TikTok — 16,96%. На рекламу в Telegram в 2024 г. рекламодатели выделяли всего 0,01% бюджета.
Объем целевой аудитории
Лидером по объему аудитории в тематике является Google. На этой площадке около 3 млн пользователей с интересом к технике и электронике. Немного меньше подобной аудитории в Яндексе — 2,7 млн, TikTok — 2,4 млн и Meta — 1,9 млн. Это говорит о высокой релевантности всех четырех площадок для продвижения интернет-магазинов техники и электроники.
На что обращать внимание в тематике «Электроника и бытовая техника»?
В этой категории ключевую роль играет простота оформления заказа. Вот что стоит учесть:
В Яндексе эффективны:
В Google:
При наличии дополнительного бюджета можно тестировать кампании по брендовым запросам, которые особенно актуальны для мультибрендовых магазинов.
Retail (доставка продуктов): скорость и сезонность
Retail в e-commerce — это высокая конкуренция, широкий ассортимент и короткий цикл принятия решения, поэтому компании оперативно адаптируют предложения под сезонные тренды, мгновенно реагируют на всплески спроса и постоянно работают над удобством процесса покупки.
Стоимость привлечения и заказа
В онлайн-ритейле (особенно доставка продуктов) стоимость заказа одна из самых низких среди всех e-commerce тематик — около $ 1,5 с НДС за транзакцию. Однако эта ниша крайне чувствительна к сезонным изменениям. Летом, в период отпусков и низкой активности аудитории, CPO может расти почти вдвое. Именно поэтому при анализе кампаний в этой тематике лучше ориентироваться на показатель доли рекламных расходов (ДРР), чтобы видеть более объективную картину.
Распределение рекламных бюджетов
Google в 2024 г. лидирует по доле расходов рекламодателей в Retail — 36,23%, несмотря на снижение показателя на 17,48 п.п. по сравнению с 2023 г. Meta (Facebook) на 2-м месте с долей 27,39%.
По сравнению с 2023 г., заметно выросли инвестиции в Яндекс — с 6,50% до 23,31%. Такая же ситуация и в TikTok, где доля увеличилась с 7,56% до 11,64%. Это говорит о том, что рекламодатели активнее распределяют бюджеты между площадками, сохраняя Meta и Google как стабильные каналы, но усиливая присутствие на растущих платформах. Рекламный бюджет можно распределять следующим образом: около 60% — на Google и около 20% — на Яндекс. TikTok, Meta и VK Рекламу можно использовать в качестве поддерживающих инструментов продвижения.
Объем целевой аудитории
Самая популярная площадка среди пользователей с интересом к тематике Retail — Google. Платформа охватывает наибольшую целевую аудиторию — 1,4 млн по сравнению с 1,2 млн в Яндексе и TikTok. В Meta (Facebook) находится более 870 тысяч пользователей с интересами в сфере Retail.
На что обращать внимание в тематике «Retail»?
1. Продвигайте акции и бонусные программы как главный стимул покупки. Запускайте кампании под скидки, бонусные баллы, рекламные игры и подарки за покупку. Такие предложения привлекают внимание и повышают вероятность повторных заказов. Обязательно выделяйте акционные товары в рекламных креативах.
2. Сосредоточьтесь на приоритетных категориях, а не на всем ассортименте. Запуская рекламу на весь ассортимент сразу, вы будете конкурировать с разными сегментами рынка, что размывает эффективность. Лучше выделить ключевые категории (например, продукты, детское питание, хозтовары) и сконцентрировать рекламные бюджеты именно на них.
3. Настройте точные кампании в Яндексе и Google:
Набор эффективных инструментов в Яндексе и Google одинаковый:
Для достижения максимальной эффективности используйте точные группы объявлений и качественно проработанный фид.
4. Активно используйте социальные сети для продвижения акций. Это отличный канал для донесения ограниченных по времени предложений. Используйте рекламные кампании с целью «Конверсии».
Как показывает практика, в каждой категории e-commerce работают разные подходы, и значения ключевых показателей существенно отличаются. Усредненные бенчмарки помогают понять, на что ориентироваться: где результат в пределах допустимого, а где стоит пересмотреть стратегию. Это упрощает принятие решений, помогает точнее распределять бюджеты и использовать инструменты эффективно. Бенчмарки — это не формальные цифры, а рабочий ориентир для тех, кто хочет повышать эффективность рекламы системно.
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При запуске рекламной кампании важно понимать, какие результаты считать хорошими, а какие - сигналом к пересмотру стратегии. Для этого используются бенчмарки -...
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