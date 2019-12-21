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Туман и до 11 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 23 декабря

22.12.2019 17:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Туман и до 11 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 23 декабря
Фото из открытых источников

Туман и до 11 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 23 декабря Температурные рекорды 30-летней давности были побиты в Беларуси 21 декабря
В понедельник, 23 декабря, в Беларуси сохранится облачная погода, ночью на большей части страны, а днем преимущественно по юго-восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха составит ночью от 1 до 7 градусов тепла, максимальная днем - плюс 4-9, а по юго-востоку воздух прогреется до 11 градусов выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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