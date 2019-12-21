В Беловежской пуще Новый год пропустили через границу

Источник материала: Виртуальный Брест

Необычный пограничный наряд заступил на дежурство 20 декабря в Беловежской пуще. Приказ на охрану государственной границы и беспрепятственный пропуск Нового года отдавал главный герой новогодних праздников – Дед Мороз прямо в своей резиденции у пограничного столба с номером «2020».

































Этот ритуал военнослужащие Брестской погрангруппы проводят с 2008 года. В нем участвовали учащиеся из 31 и 20 школ Бреста. Пропуск нового года традиционно совпадает с акцией «Наши дети». Таким образом, поездка в пущу стала своеобразным подарком пограничников подшефным школьникам. На символичном столбе ребята оставляли свои пожелания, после чего отправились на экскурсию по Поместью в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки.